الكرملين: نحن بحاجة لتفاصل حول دعوة ترامب لـG7

جهينة نيوز:

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الحوار بجميع الاتجاهات لكن بخصوص دعوة نظيره الأمريكي دونالد ترامب لـG7 فالأمر بحاجة للمزيد من التفاصيل.

وأضاف بيسكوف للصحفيين، اليوم الإثنين: نحن لا نعرف حتى الآن تفاصيل هذا الاقتراح، ولا نعرف ما إذا كان رسمياً، مشيراً إلى أن هذه دعوة لروسيا ودول أخرى إلى مجموعة السبع.

وتابع بيسكوف قائلاً: هناك المزيد من الأسئلة حول الآلية التي ستتم بها دعوة روسيا للمشاركة في المنتدى الدولي، وعن جدول الأعمال، وعن بقية المشاركين، وما إلى ذلك.

وأكّد بيسكوف أن الرئيس بوتين مؤيد ومنفتح للحوار في جميع الاتجاهات، مضيفاً: لكن في هذه الحالة، للرد على مثل هذه المبادرات أي دعوة ترامب، نحن بحاجة للحصول على مزيد من المعلومات، التي للأسف ليست لدينا في الوقت الحالي.

وأوضح أيضاً: توجد هناك آليات مريحة وفعّالة جداً للحوار الدولي لجميع المشاركين، مثل مجموعة العشرين، والتي تسمح للاقتصادات الرائدة في العالم بمناقشة المشكلات الأكثر إلحاحاً.