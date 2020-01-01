طهران تعد بالرد على أي خطأ من العدو وتأسف للعنف الحاصل في أمريكا

جهينة نيوز:

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري جهوزية الجيش الإيراني وتيقظه لفتن ومؤامرات أعداء البلاد، مشيراً إلى أن أي خطأ يرتكبه الأعداء سيلاقي رداً فورياً وحازماً.

وقال باقري في بيان، اليوم، بمناسبة اقتراب ذكرى رحيل مؤسس الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني إن الجيش والحرس الثوري والأمن الداخلي الإيراني رفعوا من مستوى قدرات البلاد الدفاعية ووسعوها بأقصى درجة ممكنة وتحديث التكتيكات القتالية بما يتناسب مع التهديدات التي يوجهها الأعداء.

إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن ما يجري في الولايات المتحدة أثبت زيف الادعاءات الأمريكية حول الحرية وحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن الرئيس دونالد ترامب يدير حكومة قائمة على التمييز العنصري.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن الإدارة الأمريكية تتبع العنف والبلطجة داخل وخارج الولايات المتحدة في ذات الوقت ونأسف لمشاهد العنف التي تقوم بها الشرطة الأمريكية هذه الأيام أمام أعين شعوب العالم وهي تقمع بلا هوادة وعنف كبير مواطنيها الذين يطالبون بالاحترام وإنهاء العنف بسلمية، داعياً الحكومة والشرطة الأمريكية إلى إيقاف العنف ضد شعبهما، ومشدداً على أنّ الإدارة الأمريكية التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والحرية تقتل شعبها.

ولفت موسوي إلى أن الرئيس ترامب فشل في إدارة بلاده والسيطرة على فيروس كورونا ويدير حكومة قائمة على التمييز العنصري ومن الطبيعي أن يشعر الشعب لذلك باليأس ويتظاهر كما أنه من الطبيعي أن يبدأ ترامب بالإسقاط ويطلق اتهامات عشوائية ضد الدول الأخرى، مشدداً على أن إيران ترفض تهمة التدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية.