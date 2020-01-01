بالصور : محمد رمضان يثير جدلا على مواقع التواصل والشرطة تحتجز زوج شقيقته!

جهينة نيوز:

أثار حفل زفاف شقيقة الممثل المصري محمد رمضان، الذي أقيم امس الأحد غضبا عارما عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخرقه قرار منع إقامة الأعراس والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأُقيم حفل الزفاف مساء أمس، بحضور النجم محمد رمضان، وشقيقهما الأكبر محمود رمضان، والمهندس عبدالحميد والد العريس، وأقارب العروسين والأصدقاء المقربين، في إحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا من الحفل مستنكرين عدم التزام الحضور بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والتي تقضي بارتداء أقنعة الوجه واحترام مسافات التباعد الاجتماعي.

وكشفت العديد من التقارير أنه وقع إلقاء القبض على المهندس حسام حامد، زوج إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، من قبل مباحث الجيزة بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع ‏الاحتفالات والتجمعات، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.‏

وذكرت التقارير أنه جرى إطلاق صراح حامد بعد التحقيق معه والاستماع إلى أقواله، والذي أكد أن الحفل وقع داخل فيلته في منطقة الشيخ زايد، وأن الحضور اقتصر على أسرة العروسين فقط، مع مراعاة الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية، وهو الأمر الذى قبلته السلطات وأطلقوا سراحه على إثره.

في المقابل نفى المهندس حسام حامد وزوجته ما وقع تداوله من أنباء عن إلقاء القبض عليه والتحقيق معه، قائلين في تصريح لجريدة "الوطن": "محصلش وأنباء غير صحيحة، عملنا فرح واتجوزنا وبس".