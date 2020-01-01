السعودية وقطر تترشحان لاستضافة كأس آسيا 2027

الإثنين, 1 حزيران 2020 الساعة 13:50 | رياضة, كرة القدم

السعودية وقطر تترشحان لاستضافة كأس آسيا 2027

جهينة نيوز:

أكد مصدر في الاتحاد الآسيوي لوكالة الأنباء الألمانية، أن 4 دول تقدمت بشكل رسمي بطلب استضافة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2027.

وذكر المصدر، أن الدول الأربع هي، السعودية، وقطر، والهند، وأوزبكستان، مشيراً إلى أن المجال لا يزال مفتوحاً أمام دول أخرى، للترشح لاستضافة البطولة القارية.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن، في أبريل الماضي، عن تمديد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر حتى 30 حزيران، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 أيار.

وأوضح في بيان رسمي: اتخذ القرار في ضوء الوباء الحالي وذلك من أجل منح الاتحادات الأعضاء، التي تأثر الكثير منها بالوباء العالمي، الوقت الكافي لإنجاز عملياتها الداخلية والجداول الزمنية.

 


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا