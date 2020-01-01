إيران تعلن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إلى فنزويلا

جهينة نيوز:
أفادت وكالة دولية اليوم الاثنين عن استعداد إيران لمواصلة شحناتها النفطية إلى فنزويلا في حال طلبت الأخيرة منها ذلك.
ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني الذي قال: "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد أن طهران مستعدة لمواصلة شحناتها النفطية لفنزويلا إذا طلبت كراكاس المزيد".
يذكر أن فنزويلا تعاني من نقص في المحروقات رغم أنها تملك احتياطات هائلة من النفط، بسبب تراجع الإنتاج، في أزمة زادها تفشي وباء كوفيد-19 ونتائجه الاقتصادية حدة، ويأتي الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة بعد أيام من استقبال فنزويلا لناقلات نفط إيرانية، سلمت وقودا ومشتقات نفطية أخرى لحكومة مادورو، وأثار وصول هذه السفن توتراً بين كراكاس وواشنطن التي تندد بدعم طهران لمادورو.
وعبرت طهران مرات عدة عن دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تسانده أيضا روسيا والصين وتركيا وكوبا، وتعود العلاقات الوثيقة بين طهران وكراكاس إلى عهد الرئيس السابق هوغو تشافيز (1999-2013).