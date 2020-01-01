طفل ينجو بأعجوبة بعد دفنه حياً في الوحل

جهينة نيوز:

أنقذ قرويون في الهند طفلاً حديث الولادة تم دفنه حياً في الوحل وكُتبت له النجاة بأعجوبة.

وتم اكتشاف الطفل من خلال ساقه الصغيرة التي برزت من الوحل، بعد أن سمع سكان قرية سونورا في ولاية أوتار براديش شمال الهند صرخات خافتة، وهم يبنون منزلاً في المنطقة يوم الإثنين 25 أيار وبدأوا في البحث عن مصدرها.

وبعد العثور على مصدر الصوت، حفر القرويون في الوحل، واستخرجوا الطفل على الفور ونقلوه إلى المستشفى.

ولم يعرف بعد سبب دفن الطفل وإذا كان قد تم دفنه على قيد الحياة عمداً، ويقول الأطباء إنه ابتلع الوحل الذي أغلق جهازه التنفسي، لكن حالته باتت مستقرة الآن.

وبدأت الشرطة بالبحث عن ذوي الطفل، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية، في الوقت الذي أبدت سيدة تدعى لاكشمي رغبتها واستعداها لتبني الطفل، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.