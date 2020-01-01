الفيروس التاجي يودي بحياة أكثر من 373 ألف شخص حول العالم

جهينة نيوز:

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 373961 شخصا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي فيما تخطى عدد المصابين فيه “ست ملايين و267 ألفا و488” مصابا وبلغت حالات الشفاء 2847571 وفقا لموقع وورد ميتر المختص بالإحصائيات العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم الأكثر تضررا بالفيروس التاجي بتسجيلها أكثر من مليون و833 ألفا وفقا للموقع وتجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عنه عتبة الـ 106 آلاف.

بدورها أفادت وزارة الصحة البرازيلية بتسجيل 16409 إصابات جديدة أمس ليصل مجمل الإصابات بالبلاد إلى 514849 حالة وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 480 وفاة جديدة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 29314 في رابع أكبر عدد لضحايا الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

بدوره أعلن هوغو لوبيز جاتل نائب وزير الصحة المكسيكي أنه تم تسجيل 3152 حالة إصابة جديدة بالفيروس و151 وفاة ليصل مجمل الإصابات والوفيات في البلاد إلى 90664 إصابة و9930 وفاة.

من جهتها أبلغت بيرو عن 8805 حالات إصابة مؤكدة و135 وفاة جديدة أمس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 164476 وعدد الوفيات إلى 4506 وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في كوريا الجنوبية أن عدد الإصابات زاد 35 حالة جديدة حتى منتصف ليلة يوم أمس لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد 11503 بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 271 بزيادة حالة واحدة.

وعززت سلطات الحجر الصحي من إجراءات الحذر بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا بين أتباع كنائس في إنتشون وآنيانغ وكونبو التي تقع بجوار العاصمة مباشرة تحسبا من انتقال العدوى داخل العاصمة وضواحيها.

عربيا أعلنت مصر عن تسجيل 1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24985 حالة.

وفي ليبيا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 156 وشفاء حالتين لتصل حالات الشفاء إلى 52 حالة.