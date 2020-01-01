الدوري الإسباني يعلن جدول مبارياته مع اقتراب استئناف الموسم

جهينة نيوز:

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الأحد أن المسابقة ستعود بمباراة قمة محلية بين أشبيلية وريال بيتيس في 11 حزيران.

ومن المقرر أن تكون هناك مباريات في الأيام السبعة التالية، حيث يستأنف برشلونة سعيه للدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت 13 حزيران خارج ملعبه أمام ريال مايوركا، بعد توقف المسابقة لثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19، بينما يلعب ريال مدريد على أرضه ضد إيبار في 14 حزيران.

كما يلتقي برشلونة على أرضه مع ليغانيس في 16 حزيران، ويلعب ريال مدريد بملعبه ضد بلنسية في 18 حزيران.

وكان برشلونة متقدما بنقطتين على ريال مدريد بعد 27 مباراة، عندما توقف الموسم في آذار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يصبح دوري الدرجة الأولى الإسباني الآن ثاني مسابقة في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا تستأنف نشاطها، بعدما أصبح الدوري الألماني أول بطولة كبرى في القارة تبدأ من جديد في وقت سابق من أيار.