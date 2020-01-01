إنهاء عملية أمنية في سامراء وضباط يتنافسون على رئاسة أركان جيش العراق

جهينة نيوز:

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، اليوم الإثنين، بأن القطعات الأمنية المنضوية تحت قيادة عمليات سامراء أنهت عمليات أمنية شاملة لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي شرق سامراء جنوب محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر إن العمليات انطلقت بمحورين في منطقة الكوش وأبو شعير شرق سامراء لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة، مبيناً أنّ حصيلة العمليات تفجير عدد من الخنادق والقناطر التي تستخدمها المجاميع وفتح عدد من الطرق لمحاصرة ومطاردة إرهابيي "داعش" إلى جانب تدمير 7 مضافات مع موادها الغذائية وتجهيزاتها وتفكيك 23 عبوة ناسفه قديمة تركتها العناصر الإرهابية، ومضيفاً أنّ العملية تضمنت أيضاً تطبيق حظر التجوال في 4 أقضية و8 نواحي وتسويق محاصيل القمح والشعير وتأمين عمليات الحصاد من أي حرائق أو تعرضات إرهابية، ومشيراً إلى استمرار العمليات وبإجراءات جديدة بناءً على تعليمات وزارة الدفاع العراقية.

إلى ذلك، كشف وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم الإثنين، عن وجود ثلاثة ضباط برتبة فريق ركن يتنافسون لتولي منصب رئيس أركان الجيش العراقي، مشيراً إلى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قرر تأجيل حسم الملف لحين الانتهاء من إكمال وزارته.

وقال عناد في لقاء متلفز: تربطني علاقة قربة بأحمد الجبوري القيادي في اتحاد القوى، لكنه لم يرشحني للمنصب بل تم اختياري من بين مجموعة من الأسماء المرشحة في حكومة مصطفى الكاظمي.

وأضاف: هنالك ثلاثة مرشحين لتولي منصب رئيس أركان الجيش، وهم عبد الأمير الشمري وعبد الأمير رشيد يارالله وعبد الأمير الزيدي