دورة كاملة لتكنولوجيا الفضاء من نصيب إيران

جهينة نيوز:

قال رئيس منظمة الفضاء مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران "مرتضى براري" إنه بالرغم من كل القيود والحظر المفروض على البلاد، تمكنت الجمهورية الإسلامية من الحصول على الدورة الكاملة لتقنية الفضاء.

وأفادت دائرة العلاقات العامة بمنظمة الفضاء الوطنية في تقرير لها، اليوم، بأن تصريحات "براري" جاءت رداً على محاولات واشنطن لتقويض البرامج الفضائية الإيرانية بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية، والترويج بأنها غير سلمية وتتعارض مع القرار الأممي 2231، مؤكداً أنها لا تمتّ بأي صلة ببعضها الآخر.

وأوضح أن جميع النشاطات لدى منظمة الفضاء الإيرانية التي تتم برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى التطوير التقني في مجال إنتاج الأقمار الاصطناعية وتعزيز البنى التحتية اللازمة بما في ذلك المختبرات ومراكز الفحوصات للأغراض الإنسانية وفي سبيل خدمة الشعب، مضيفاً أنّ منظمة الفضاء الإيرانية وفي إطار أهدافها تحرص على تعزيز حضورها لدى المحافل الدولية العالمية والإقليمية.

وشدد رئيس منظمة الفضاء الايرانية القول إنه لم يسبق لهذه المنظمة أن شاركت في أي برنامج يهدف إلى أغراض غير سلمية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية عمدت قبل نحو9 أشهر إلى فرض الحظر الجائر والأحادي عليها وأيضاً اثنين من المؤسسات التابعة لها.

وتابع: فور الإعلان عن الحظر الأمريكي، قامت منظمة الفضاء إلى جانب معهد الجو – فضاء ووزارة الخارجية في إيران بإعداد مذكّرة احتجاج خطاباً إلى مكتب الفضاء الخارجي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.