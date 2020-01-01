المنشآت السياحية مفتوحة اعتباراً من الغد!

جهينة نيوز:

بين مدير الجودة والرقابة في وزارة السياحة زياد البلخي إنه تم السماح بافتتاح المنشآت السياحية بما فيها المطاعم والمقاهي والبارات اعتباراً من يوم الثلاثاء.

وقال البلخي إنه سمح أيضاً بافتتاح المسابح والشواطئ التابعة للمنشآت السياحية حصراً وللنزلاء فقط.

ولفت البلخي إلى أن فتح المسابح والشواطئ العامة يُترك اتخاذ القرار فيه للفريق الحكومي المختص بالتصدي لفيروس كورونا.

فيما أكد مصدر في محافظة دمشق أنه تم السماح بفتح النوادي الرياضية الخاصة وفق مواعيد ستحدد لاحقاً، بالإضافة للحدائق والمنتزهات العامة وصالات المناسبات والتعازي والأفراح.

كما أشار المصدر إلى أن العمل بالمطاعم والمقاهي والبارات سيكون حتى منتصف الليل، مع التأكيد على منع استخدام الأراكيل ضمن فترة التقييم التي أقرها الفريق الحكومي التي ستستمر لـ 30 يوماً، كما لن يسمح لها بإقامة برامج فنية.