بطريقته.. تورام يحزن على فلويد

جهينة نيوز:

قدم الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني لفتة طيبة، وذلك بعدما تضامن مع الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية جورج فلويد، الذي لقى مصرعه منذ أيام بعد تعرضه للاعتداء من قبل الشرطة الأمريكية.

وبعد تسجيله هدف فريقه الثاني أمام يونيون برلين في الدقيقة 41، احتفل بهدفه بالجلوس على ركبته اعتراضاً على مقتل فلويد على يد الشرطة الأمريكية.

الاحتفال بالجلوس على الركبة اشتهر به لاعب كرة السلة الأمريكي كولين كابيرنيك بعدما قام به عام 2016، أثناء النشيد الوطني الأمريكي، اعتراضاً على وحشية الشرطة وعدم المساواة العرقية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأدت وفاة فلويد على يد الشرطة إلى مزيد من موجات السخط والاحتجاجات والمظاهرات في الولايات المتحدة، ولاتزال مستمرة حتى الآن.