العفو الدولية تدعو واشنطن إلى الكف عن استخدام العنف

جهينة نيوز:

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الأميركية إلى الكف عن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، وقالت إن الشرطة الأميركية فشلتْ في تنفيذ التزاماتها.

وأكدت مديرة الأبحاث للمنظمة في الولايات المتحدة "رايتشيل وورد" ضرورة أن تعمل الشرطة على خفض التصعيد قبل تدهور الأوضاع، مشيرة الى أن العنصرية وهيمنة البيض بالإضافة إلى رد الشرطة على الاحتجاجات تغذي أعمال القتل.

ودعت وورد الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء خطاباته وسياساته المليئة بالعنف والتمييز، كما طالبت بضمان حق التظاهر استناداً إلى القانون الدولي، وفتح حوار مع المتظاهرين.