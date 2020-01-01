تأجيل أقساط الصناعيين المتأثرين بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها في كتاب وجهته الى الصناعيين كافة تضمن موافقة مصرف سورية المركزي على طلب الغرفة ووفق احكام قرار مجلس النقد والتسليف الذي نص على تأجيل الاقساط المستحقة كافة على العملاء المتأثرين من انتشار فيروس كورونا لمدة ثلاثة أشهر.

وبينت الغرفة نقلا عن صحيقة الثورة ان المصرف المركزي اصدر التعليمات للمؤسسات المصرفية كافة العاملة للتأكيد على ان يتم تأجيل أقساط القروض كافة المشملة بالقرار ٢٥ لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها .

وأكد المصرف المركزي لغرفة صناعة دمشق حرصه على توفير الدعم اللازم لمختلف عملاء المصارف والتخفيف من الاثار المحتملة والناجمة عن انتشار فيروس كورونا، واستعداد مصرف سورية المركزي للتنسيق والتعاون في كل ما من شأنه دعم القطاع الصناعي .