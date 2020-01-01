بالأسماء.. إغلاق 24 محلا تجاريا مخالفا بدمشق

جهينة نيوز:
اغلقت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق امس ٢٤ محلا تجاريا لارتكابهم مخالفات تستوجب الاغلاق.
وبحسب مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي شبلي فقد شملت المخالفات
١ - محل سكاكر وشوكولا الخالدي - البزورية - بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية .
٢ - محل سكاكر وشوكولا بالعيد / معمل المربيات الشامية / - البزورية - بمخالفة حيازة مواد غذائية لاتحتوي على تاريخ الانتاج والانتهاء واسم المنتج .
٣ - سوبر ماركت الدرخباني - برزة البلد - بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية .
٤ - سوبر ماركت بلودان - الشهبندر - بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية + مواد مجهولة المصدر .
٥ - ميني ماركت العلي - الطبالة - بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية .
٦ - كشك السلطان - المزة دوار المواساة - بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية .
٧ - كشك فادي موسى - المزة مقابل المدينة الجامعية - بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية .
٨ - محل دهانات الساسة - الميدان ابو حبل - بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية .
٩ - بقالية المونة - دمر البلد - بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية .
١٠ - بزورية الهدى / العدنان / - حي الزهور - بمخالفة حيازة مواد غذائية تحتوي على عفن + لاتحتوي على بيانات تتعلق بتاريخ الانتاج والانتهاء واسم المنتج .
١١ - محل الصياد لبيع اللحوم - الزبلطاني سوق اللحمة - بمخالفة فرم اللحم بشكل مسبق .
١٢ - محل عمار للفروج النيئ - برزة البلد - بمخالفة فرم اللحم بشكل مسبق .
١٣ - ملحمة الخير - ساروجة طلعة سوق الهال القديم - بمخالفة فرم اللحم بشكل مسبق .
١٤ - ملحمة الملك - مساكن برزة - بمخالفة فرم اللحم بشكل مسبق.
١٥ - ملحمة القزازين - شارع بغداد القزازين - بمخالفة الذبح خارج المسلخ .
١٦ - ملحمة البدر - الميدان جزماتية - بمخالفة الجمع بين نوعين من اللحم داخل الملحمة / لحم غنم + لحم دجاج مفروم مسبقا / .
١٧ - محل خضار وفواكه الشام - شارع بغداد القزازين - بمخالفة الاعلان بسعر زائد .
١٨ - مطعم تشيكن - دوار المواساة - بمخالفة تقاضي سعر زائد .
١٩ - محل خضار وفواكه الشاغوري - شارع بغداد القزازين - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .
٢٠ - محل كهربائيات الانوار - برزة البلد - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .
٢١ - محل خضار وفواكه كوسكو - برزة البلد - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .
٢٢ - عصرونية جمال - دمر البلد - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .
٢٣ - محل شامية للألبسة - الميدان ابو حبل - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار
٢٤ - محل ليمار للألبسة - الميدان أبو حبل - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .