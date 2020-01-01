بالأسماء.. إغلاق 24 محلا تجاريا مخالفا بدمشق

جهينة نيوز:

اغلقت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق امس ٢٤ محلا تجاريا لارتكابهم مخالفات تستوجب الاغلاق.

وبحسب مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي شبلي فقد شملت المخالفات

١ - محل سكاكر وشوكولا الخالدي - البزورية - بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية .

٢ - محل سكاكر وشوكولا بالعيد / معمل المربيات الشامية / - البزورية - بمخالفة حيازة مواد غذائية لاتحتوي على تاريخ الانتاج والانتهاء واسم المنتج .

٣ - سوبر ماركت الدرخباني - برزة البلد - بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية .

٤ - سوبر ماركت بلودان - الشهبندر - بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية + مواد مجهولة المصدر .

٥ - ميني ماركت العلي - الطبالة - بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية .

٦ - كشك السلطان - المزة دوار المواساة - بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية .

٧ - كشك فادي موسى - المزة مقابل المدينة الجامعية - بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية .

٨ - محل دهانات الساسة - الميدان ابو حبل - بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية .

٩ - بقالية المونة - دمر البلد - بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية .

١٠ - بزورية الهدى / العدنان / - حي الزهور - بمخالفة حيازة مواد غذائية تحتوي على عفن + لاتحتوي على بيانات تتعلق بتاريخ الانتاج والانتهاء واسم المنتج .

١١ - محل الصياد لبيع اللحوم - الزبلطاني سوق اللحمة - بمخالفة فرم اللحم بشكل مسبق .

١٢ - محل عمار للفروج النيئ - برزة البلد - بمخالفة فرم اللحم بشكل مسبق .

١٣ - ملحمة الخير - ساروجة طلعة سوق الهال القديم - بمخالفة فرم اللحم بشكل مسبق .

١٤ - ملحمة الملك - مساكن برزة - بمخالفة فرم اللحم بشكل مسبق.

١٥ - ملحمة القزازين - شارع بغداد القزازين - بمخالفة الذبح خارج المسلخ .

١٦ - ملحمة البدر - الميدان جزماتية - بمخالفة الجمع بين نوعين من اللحم داخل الملحمة / لحم غنم + لحم دجاج مفروم مسبقا / .

١٧ - محل خضار وفواكه الشام - شارع بغداد القزازين - بمخالفة الاعلان بسعر زائد .

١٨ - مطعم تشيكن - دوار المواساة - بمخالفة تقاضي سعر زائد .

١٩ - محل خضار وفواكه الشاغوري - شارع بغداد القزازين - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .

٢٠ - محل كهربائيات الانوار - برزة البلد - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .

٢١ - محل خضار وفواكه كوسكو - برزة البلد - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .

٢٢ - عصرونية جمال - دمر البلد - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .

٢٣ - محل شامية للألبسة - الميدان ابو حبل - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار

٢٤ - محل ليمار للألبسة - الميدان أبو حبل - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .