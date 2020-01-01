حجر 24 داخلاً بطريقة غير مشروعة.. وتخريج المحجورين في مركز المدينة الجامعية بحماة

جهينة نيوز:

بيَّنَ نائب محافظ حماة عامر سلطان لـ«الوطن» أنه تم تخريج 248 شخصاً من الذين تم حجرهم صحياً بمركز الحجر الصحي في مدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية فجر يوم 14 هذا الشهر، بعد انقضاء فترة الحجر وإجراء كل التحاليل والفحوصات الطبية للتأكد من سلامتهم التامة من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن الجميع خُرِّجوا ما عدا حالة واحدة سيُعاد إجراء تحليل لها يوم الثلاثاء القادم.

وقال الدكتور سلطان: إن جميع الذين تم تخريجهم يتواصلون معنا ويتابعون مع الفرق الصحية بمحافظاتهم التي زوَّدناها بكل بياناتهم الصحية وأرقام هواتفهم.

وأكد سلطان أن عملية الحجر على المواطنين كانت تجربة ناجحة للمحافظة على كل المستويات وخصوصاً الصحية واللوجستية، والمبادرات الرسمية والأهلية والمجتمعية لتقديم كل المستلزمات الضرورية لهم، وبشكل خاص المواد الغذائية اليومية، التي تجلى فيها كرم أهالي حماة وغيريتهم الوطنية.

ولفت الدكتور سلطان إلى أن هذه المبادرات تركت انطباعات جميلة لدى الذين تخرجوا وغادروا إلى محافظاتهم.

وكشف سلطان أنه تمت إعادة المدينة الجامعية للجامعة، لحاجتها بإيواء الطلاب، ونقل مركز الحجر الصحي إلى معهد الصم والبكم على طريق حماة سلمية، الذي يُحجر فيه 24 شخصاً دخلوا البلد بطريقة غير مشروعة، وبعد 15 يوماً ستُجرى لهم كل التحاليل والفحوصات الضرورية للتأكد من سلامتهم، فهم حالياً يقضون فترة الحجر الصحي الطبيعية.