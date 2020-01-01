مدير السورية للحبوب: استلام القمح في ٤٩ مركزاً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءاً اعتباراً من اليوم

جهينة نيوز:

صرّح مدير المؤسسة السورية للحبوب، يوسف قاسم لـ«الوطن» بأن اليوم الاثنين سيبدأ استلام موسم القمح، للعام الحالي، من الفلاحين في جميع المحافظات، وسيتم افتتاح مراكز الاستلام من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

وبيّن أنه تم تجهيز ٤٩ مركزاً للاستلام، بشكل كامل، وهي تشمل خمس صوامع بيونية، و٩ صوامع معدنية، ومراكز استلام للتخزين في العراء، وفي حال الحاجة سيتم النقل الفوري من مراكز الاستلام إلى مراكز تخزين أخرى.

ولفت قاسم إلى أنه تم تجهيز المخابر في كافة مراكز الاستلام، لتتم عملية تحليل عينات الأقماح المستلمة من الفلاحين، إذ تتم عملية التحليل خلال ربع ساعة، لتحديد نوعية القمح، من أي نخب، وفي حال اعتراض الفلاح على نتيجة التحليل، تجري إعادة التحليل بحضور الفلاح شخصياً للتأكد من النتيجة.

وبيّن أنه في كل مركز استلام ستتواجد لجنة مؤلفة من ممثلين عن المؤسسة السورية للحبوب واتحاد الفلاحين ووزارة الزراعة، لتشرف على عمليات الاستلام والتحليل.

ولفت إلى أنه سيتم تسديد أثمان الأقماح خلال ٤٨ ساعة من استلامه من الفلاح في جميع فروع المصرف الزراعية بالمحافظات، حيث تم توزيع الدفعة الأولى على فروع المصرف، والبالغة ١٥٠ مليار ليرة سورية.

وبين أنه تم استلام كميات قليلة جداً، لا تتعدى 1335 طناً من الفلاحين، كي لا تتراكم الكميات لديهم، استثنائياً، وستتم مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لبحث تعديل السعر وصرف الفارق للفلاحين، بعد رفعه من 225 ليرة إلى 400 ليرة اليوم.

وأكد قاسم أن المؤسسة ستستمر باستلام الأقماح من الفلاحين إلى أخر حبة قمح يمكن استلامها، من دون تحديد موعد نهائي حالياً، متوقعاً بأن يبدأ الاستلام في مراكز محافظات الحسكة وحلب ودير الزور وحمص وحماة كون عمليات الحصاد قد بدأت فيها، بينما تتأخر عمليات الحصاد في المحافظات الجنوبية والغربية لعدد أيام بحسب عوامل المناخ.