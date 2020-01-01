أسعار الخضار تواصل انخفاضها مقارنه بالفواكه ذات السعر المرتفع.. والباعة يبررون!

جهينة نيوز:

شهدت أسعار الخضار بأسواق دمشق انخفاضا ملموسا وتحديدا مع ارتفاع درجات الحرارة ووفرة المواد في الأسواق وعدم قدرة التجار على تخزينها.

وشهدت أسعار الخضار في سوق باب سريجة انخفاضا ملموسا بعد عطلة عيد الفطر وبلغ سعر الكيلو غرام من البندورة بين 150 و250 ليرة والبطاطا بين 225 و325 والخيار البلاستيكي بين 150 و250 ليرة والخيار البلدي 350 و400 ليرة والفليفلة الخضراء 150 والبصل بين 200 و250 والباذنجان 175 والفاصولياء بين 200 و350 ليرة والليمون 1000 والزهرة 300 والكوسا 350 ليرة وأي باقة بقدونس أو نعناع أو بقلة بـ50 ليرة فيما لوحظ ارتفاع سعر الثوم حيث يباع بـ1750.

وفي السوق توافرت مختلف أنواع الخضار كما أكد العديد من المواطنين في لقاءات مع سانا حيث لاحظت أم خلدون انخفاض الأسعار مقارنة مع بداية شهر رمضان وأشارت إلى أن كيلو الفاصولياء كان سعره قبل فترة 1000ليرة بينما اليوم 350 ليرة فيما اشترت الفليفلة الخضراء بـ150 ليرة.

نذير أبو حسام الذي اشترى مواد طبخته لليوم كواج مع رز بين أن أسعار الخضار انخفضت أكثر من النصف مشيرا إلى أنه اشترى كيلو البندورة قبل العيد بـ500 ليرة فيما اشتراه اليوم بـ200 ليرة واشترى البصل بـ250 مرجعا السبب لوفرة المادة بشكل كبير في السوق.

البائع محمد ببيلي الذي يقوم باختيار مادتين من الخضار الأقل سعرا في سوق الهال ويستجر كمية كبيرة منهما للبيع بأسعار مقبولة للمواطنين أشار إلى أن بعض الخضار يشهد إقبالا كبيرا من الناس كالخيار والبندورة والفليفلة لأنها تدخل في طبخ وصناعة عدة مواد كالمخلل وغيره فيما لفت زميله البائع نادر عرقسوس إلى أن انخفاض أسعار الخضار بشكل عام يعود لوفرتها في سوق الهال حيث كان كيلو البندورة بـ600 واليوم يباع بـ200 و250 ليرة والليمون يباع بـ1000 ليرة بينما كان قبل العيد 2000 ليرة متوقعا أن تبقى الأسعار منخفضة لمدة شهرين.

وبالقرب من الخضار ما زالت أسعار الفاكهة مرتفعة مع بداية موسمها فالكرز بين 800 و1500 ليرة والمشمش بـ1200 ليرة والخوخ بـ1200 والجارنك 2000 والأكيدنيا 2000 والبطيخ الحوراني 300 ليرة للكيلو.

يوسف شقوف أحد بائعي الفاكهة في سوق باب سريجة أكد أن أسعار الفاكهة ماتزال مرتفعة لأنها في بداية موسمها مشيرا إلى إعراض المتسوقين عن شرائها لصالح مواد أخرى أقل سعراً.

وسجلت أسعار الخضار في صالة السورية للتجارة في منطقة المزة البندورة 200 ليرة والخيار البلدي 350 ليرة والكوسا 300 ليرة والبطاطا 250 ليرة والبصل 275 ليرة.