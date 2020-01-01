حرف واحد يطيح بمسؤول مصري

جهينة نيوز:

أطاح خطأ لغوي ضمن منشور يتعلق بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد بمسؤول مصري، وأُحيل إلى التحقيق.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن محافظ الفيوم، أحمد الأنصاري، قرر إعفاء رئيس الوحدة المحلية بقرية المشرك قبلي، التابعة لمركز يوسف الصديق، وسكرتير الوحدة المحلية، والموظف المختص عن تحرير الخطابات للجهات ذات الصلة، وإحالتهم للتحقيق في مسؤوليتهم عن أخطاء لغوية حولت معنى أحد البيانات الرسمية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكما يظهر في الخطاب المرفق، فإنه تم استبدال جملة "ارتداء الكمامة" بعبارة "ارتداء القمامة".

وتكافح السلطات المصرية جائحة كورونا بفرض إجراءات وقائية في مختلف محافظات البلاد، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق من الأحد عن تسجيل 46 حالة وفاة و1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى ارتفاع حالات الشفاء إلى 6037 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ومؤكدةً ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 6810 حالة.

هذا وأفادت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، بأن 6 محافظات في مصر شهدت أعلى نسبة لانتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسط استمرار زيادة الحالات الجديدة في البلاد.