اليوم وغداً الحرارة إلى ارتفاع

جهينة نيوز:

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام سديمياً في المناطق الشرقية والبادية ومائلاً للبرودة ليلاً في المناطق الجبلية وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط خلال ساعات بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غدا، فتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في معظم المناطق ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً خلال ساعات المساء والليل مع فرصة لهطول أمطار متفرقة فوق المناطق الشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

درجات الحرارة المتوقعة أيام….

الإثنين الثلاثاء الأربعاء

دمشق 32/15 33/16 29/14

القنيطرة 27/14 29/15 25/12

درعا 31/14 32/16 28/13

السويداء 26/13 28/15 25/12

حمص 29/13 33/15 27/12

حماة 32/16 35/18 29/14

الحسكة 39/14 40/16 37/12

اللاذقية 27/18 29/20 26/17

طرطوس 27/18 29/20 26/17

حلب 31/15 33/17 29/14

ادلب 29/15 31/17 28/14

دير الزور 39/20 41/22 38/19

الرقة 36/18 38/20 35/17