ترامب تحت الأرض وبايدن من ساحات الاحتجاجات: دعونا نحول الأمل إلى غاية

جهينة نيوز:

أخلت قوات الشرطة في الولايات المتحدة محيط البيت الأبيض من المتظاهرين باستخدام القوة، قبل بدء سريان حظر التجول، ما أدى إلى تراجع المتظاهرين بسبب استخدام قوات الأمن للغاز ورذاذ الفلفل والأعيرة المطاطية ضدهم.

ونقلت وكالات أنباء أن الشرطة تمكنت من إبعاد عشرات المحتجين عن أسوار البيت الأبيض والحديقة المواجهة له في ميدان لافاييت.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة أن موظفي الخدمة السرية في البيت الأبيض نقلوا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى مخبأ تحت الأرض كان يستعمل سابقاً خلال الهجمات الإرهابية المحتملة.

جاء ذلك بعد أن تصاعد التوتر خارج أسوار البيت الأبيض من قبل المحتجين على مقتل مواطن أمريكي من ذوي البشرة السمراء أثناء اعتقاله بعنف من جانب الشرطة.

إلى ذلك، زار نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، موقع التظاهرات في ولاية ديلاوير الأمريكية، احتجاجاً على مقتل مواطن من ذوي البشرة السمراء، على يد شرطي في ولاية مينيسوتا.

وفي ختام زيارته إلى مدينة ويلمينغتون، كتب بايدن، المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، بموقع "إنستغرام": نحن شعب يعاني الألم، لكن علينا ألا نسمح لهذا الألم بتدميرنا.. نحن شعب غاضب، لكن لا يمكننا أن نسمح لغضبنا هذا بأن يبتلعنا.. نحن أمة مستنزفة، لكننا لن نسمح لاستنزافنا بالتغلب علينا.

وتابع: السبيل الوحيد لتحمل هذا الألم هو تحويله إلى غاية، وأنا كرئيس سأساعد على خوض هذا الحوار، والأهم من ذلك أنني سأسمع، كما فعلت اليوم وأنا أزور مكان الاحتجاجات الليلية في ويلمينغتون.