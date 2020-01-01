روسيا نحو خسارة زبائن صواريخها الفضائية .. الرواد الامريكيين يدخلون المحطة الفضائية الدولية

جهينة نيوز:

نجحت الولايات المتحدة بالتخلي عن الصواريخ و المركبات الفضائية الروسية لنقل الرواد و البضائع الى المحطة الفضائية الدولية بعد سنوات من تفرد روسيا بنقل الحمولات الى الفضاء فيما من المتوقع ان يتخلى الاتحاد الاوروبي ايضاً عن الخدمات الروسية لصالح المركبة الامريكية فيما تسعى الولايات المتحدة ايضاً خلال السنوات الخمس القادمة للتخلي عن المحركات الفضائية الروسية ايضاً لتتكمن من الصعود الى الفضاء بدون اي تقنيات روسية الصنع.

و دخل طاقم مركبة الفضاء الأمريكية "Crew Dragon"، المكون من شخصين، اليوم الأحد، إلى متن المحطة الفضائية الدولية، في عملية أنجزت نجاح أول رحلة فضائية أمريكية مأهولة منذ 9 سنوات.

وعرضت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية "ناسا" بثا مباشرا لعملية انتقال طاقم المركبة الفضائية، الذي يضم رائدي الفضاء داغ هيرلي وبوب بينكين، إلى داخل المحطة الدولية.

والتحمت مركبة "Crew Dragon" الأمريكية التي أطلقتها شركة "SpaceX" بالتعاون مع "ناسا" بصاروخ "Falcon 9" مساء أمس السبت من المطار الفضائي في رأس كانافيرال بولاية فلوريدا، بالمحطة الفضائية الدولية في الساعة 14:17 بتوقيت غرينيتش في رحلة استغرت وقتاً طويلاً نسبة للرحلات الروسية.

ومن المقرر أن يمضي هيرلي وبينكين 3 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ليعودا بعد ذلك إلى الأرض.

ويعتبر هذا الإطلاق أول رحلة مأهولة نفذتها الولايات المتحدة من أراضيها منذ 9 سنوات، الأمر الذي وصفه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"العودة المنتصرة" لبلاده إلى النجوم.

وأوقفت "ناسا" تنفيذ عمليات إطلاق الرحلات المأهولة من الأراضي الأمريكية في 2011، ليتم منذ ذلك الحين إرسال رواد الفضاء الأمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية بصواريخ "سويوز" الروسية.

و يشار الى ان روسيا سجلت رقما قياسيا جديدا في سرعة توصيل الشحنات إلى المحطة الفضائية الدولية، حيث التحمت مركبة الشحن "بوغريس إم إس-11" بالمحطة بعد 3.22 ساعة من إطلاقها و ذلك بعد دورتين حول الارض فقط فيما استغرقت المركبة الامريكية اكثر من 7 امثال الزمن الذي استغرقته المركبة الروسية.

و يذكر ان وكالة الفضاء الأوروبية سوف تستخدم المركبات الأمريكية لنقل روادها إلى المحطة الفضائية الدولية وإعادتهم إلى الأرض, و كان رينيه بيشيل ممثل وكالة الفضاء الأوروبية في روسيا، أعلن في 26 أغسطس اب العام الماضي عن عدم وجود خطط لاستخدام مركبات "سويوز" الفضائية لاحقا، وأن رائد الفضاء الإيطالي لوقا بارميتانو، الموجود حاليا على متن المحطة الفضائية الدولية قد يكون آخر راكب أوروبي يستخدمها. لأن وكالة الفضاء الأوروبية سوف تستخدم المركبات الأمريكية لنقل روادها إلى المحطة الفضائية الدولية وإعادتهم إلى الأرض.

و تعمل الولايات المتحدة الامريكية جاهدة على صنع محرك فضائي امريكي للتخلي عن المحركات الفضائية الروسية التي تستعملها حالياً و ذلك بحلول العام 2025 في اطار التخلي عن التقنيات الفضائية الروسية.