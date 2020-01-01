أبراج الاثنين 1 حزيران مع سمر عمران

جهينة- خاص:

مولود 1 حزيران: معشري يتحرر من القيد.. دائماً للأفضل ونموذج خارق لكن لديه عقدة التشكيك بالنفس أحياناً، ويتصالح مع ثقته بذاته، يبرع بالمهارات وينجح بالرسم والتمثيل والرياضة والتنظيم والخطابة والإعلام ويربط تحصيله المادي بقدراته دائماً.

الشهور القادمة.. تعارف على وجه جديد واستثمارات جديدة وسفر للبعض وأرباح وهدايا وللبعض عتبة جديدة أو سفر خارج القطرأو زواج.

الحمل:

مناسب لتدعيم العلاقة مع الشريك، وتعاني إحساساً بأنك قد تجد الأفضل لذلك استعد عزيمتك وابحث عن شخص يناسب وتصل معه إلى حلول إيجابية.. اليوم قد تسجل خلافات من وقت إلى آخر ويعلو صوتك لذلك ابق هادئاً.

الثور:

تشعر بالتعب والانزعاج وتزداد ضغوط العمل وتجد صعوبةً في إنجاز ماتريد إنجازه وهذا ينعكس عليك سلباً لذلك لاتفكر بالانسحاب.. اخلد للراحة اليوم لأنك تشعر بالمسؤولية وهذا مايجعلك متأهباً دائماً لتطبيق نظرياتك واقعاً ملموساً بخدمة الآخرين.

الجوزاء:

لاتعرف الكلل أو الملل وتقوم بعملك على أتم وجه والأفكار السوداء غير موجودة يجب أن تودع كل مايزعجك... نجاحات على الصعيد المالي والعاطفي.. قيادي وتفرض شروطك اليوم وعلاقاتك فيها قناعة فطرية تجعلك تتقبل نفسك والآخرين اليوم.. الحظ لك وصوتك مسموع.

السرطان:

زيادة في الضغط العائلي ولاسيما مايتعلق بالأمور المنزلية والعقارية.. عليك الإيمان بقدرك .. يوم مناسب لعقد صفقة أو تصليح أو أعطال..

الأسد:

تتبلور الناحية الذهنية بشخصيتك وتستفيد منها في علاقاتك مع الأهل والجيران ولاتستسلم للغضب كي لا تهدر طاقاتك.. اليوم نظرتك للمستقبل وحسك التحليلي يخولانك لتصوير الأمور في أفق واسع ويبقى شغلك الشاغل التطوير والتحسين.

العذراء:

مستنفر حول الأمور المالية ويصعب عليك تفهم كيف تزداد المصاريف لذلك اضبط ميزانتيك ومصاريف غير متوقعة وتجنب شراء أي شيء غير ضروية.. احتمال هدية أو تجد شيئاً كان ضائعاً.

الميزان:

القمر في برجك.. تعبر عن ذاتك وأمورك إلى أفضل في الميدان الاجتماعي والعملي وتنجح بلقاء شخص تتبادل معه أعمال مفيدة.. اليوم لديك سيطرة.

العقرب:

دولاب الحظ يدور عكس ماتشتهي.. عليك الانتبه على صحتك والابتعاد عن التوتر وتجنب الوساوس ولاتبالغ وضع سلم الأولويات.. نهار فيه مايجعلك عصبي ونقاط ضعفك صحتك في الجهاز العصبي والحساسية.. يبدو أنك غير مرتب أمورك فنراك متشنجاً لذلك الرياضة هي ماتفيدك اليوم.

القوس:

يوم جيد للاستفادة من مؤهلاتك في المجال المهني وتعتمد على الأصدقاء والزملاء المخلصين.. مصالحة بعد خلافات وأنشطة.

الجدي:

من الصباح تحتك بوجوه عديدة ويجعلك في مواجهة ظروف ويتطلب منك التركيز على عملك والتعامل مع المسؤولين عنك.. لاتنسى اليوم هناك تعامل مع غرباء. ابق حذراً ومعبراً كي تبرع ولاتتعرض للانتقاد.

الدلو:

تتجدد لديك الرغبة بالسفر والسعي إلى توسيع أفقك.. انس الماضي وافتح قلبك لجديد فالظروف تنقلب لمصلحتك ولديك أشياء حافلة في العمل والحياة الشخصية. اليوم تركز على اتصالات لمسافات بعيدة.

الحوت:

ركّز على أمورك المالية ولاتتكئ على الحظ فقط واعرف كيف تلتقط الفرص المناسبة. يوم للهموم المادية لذلك حافظ على الثقة والهدوء ويبدو أنك تعاني بسبب مرض أحدهم أو أنت تكون متعباً. اطلق بأمان عواطفك وحكمتك.