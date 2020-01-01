عمدة واشنطن تطالب ترامب بالكف عن نشر تغريدات تثير الانقسام والعنصرية

جهينة نيوز:

طالبت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن موريل باوسر اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكف عن نشر تغريدات تثير الانقسام “وتذكر العنصريين بماضي البلاد”.

وقالت باوسر في مقابلة مع قناة” ان بي سي” الأمريكية أن الدستور يعطي الحق للمتظاهرين بالتعبير عن رأيهم وذلك بعد أن شهدت العاصمة احتجاجات حاشدة لليوم الثاني على التوالي ضد السياسات الأمريكية التي تكرس نهج التمييز العنصري.

وكان الرئيس الأمريكي اتهم باوسر بأنها منعت الشرطة من التدخل لفض الاحتجاجات التي شهدها محيط البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي إثر مقتل الشاب الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد أحد أفراد شرطة مينيابوليس الأسبوع الماضي الأمر الذي كذبته الخدمة السرية الأمريكية التي أكدت في بيان لها أن شرطة العاصمة كانت حاضرة أثناء الاحتجاجات أمام البيت الأبيض.

وهدد ترامب حينها المحتجين باستخدام الأسلحة والكلاب الشرسة في حال خرقهم سور البيت الأبيض وهو التهديد الذي قالت عنه عمدة واشنطن أنه “تذكير غير لطيف للعنصريين الذين يهاجمون الأمريكيين من أصول إفريقية بالكلاب”.