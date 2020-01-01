سورية .. شفاء ثلاث مرضى و حالة وفاة لمسن من المصابين بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

ذكرت وزارة الصحة في سورية ان ثلاث حالات من الحالات المسجلة بفيروس كورونا تعافت من المرض فيما توفيت حالة واحدة لشخص مسن يعاني من مرض في الكبد.

و أكدت وزارة الصحة في بيان لها تلقت جهينة نيوز نسخة منه شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية مايرفع عدد حالات الشفاء إلى 46 حالة.

و افادت الوزارة بـ وفاة حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا لشخص من القادمين إلى البلاد يبلغ من العمر 74 عاماً ولديه ورم في الكبد.

و اشارت الوزارة الى ان حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية بلغت حتى اليوم 122 إصابة شفيت منها 46 إصابة وتوفيت 5 حالات .

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.