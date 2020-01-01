الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تابعة للنظام التركي

جهينة نيوز:

أعلن الجيش الليبي اليوم إسقاط طائرة مسيرة تابعة للنظام التركي قرب مدينة بني وليد شمال غرب البلاد.

وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن منصات الدفاع الجوي في القوات المسلحة الليبية أسقطت الطائرة بالقرب من مصنع الـ 51 في بني وليد مشيراً إلى أنه وصل عدد الطائرات التركية التي تم اسقاطها إلى أكثر من مئة.

وأعلن الجيش الوطني الليبي أمس إسقاطه ثلاث طائرات مسيرة تابعة للنظام التركي بالقرب من مدينة بنى وليد جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وتعاني ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي الناتو عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق ولا سيما في العاصمة طرابلس التي تنتشر فيها ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من النظام التركي الذي يحاول فرض هيمنته على هذا البلد بإعادة إحياء أوهام الإمبراطورية العثمانية البائدة.