مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

جهينة نيوز:

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال التي اعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا أن 233 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي اعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم سيدتان كانتا موجودتين في باحات المسجد.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

وكان أدى آلاف المصلين من مدينة القدس ومحيطها صلاة الفجر في المسجد الأقصى فجر اليوم بعد 70 يوماً من إغلاقه من قبل الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.