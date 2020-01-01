محروقات: فتح مراكز خدمة البطاقة الالكترونية في المحافظات الثلاثاء القادم

الأحد, 31 أيار 2020 الساعة 18:32 | شؤون محلية, أخبار محلية

محروقات: فتح مراكز خدمة البطاقة الالكترونية في المحافظات الثلاثاء القادم

جهينة نيوز:

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” أنه سيتم فتح مراكز خدمة البطاقة الالكترونية في المحافظات كافة بدءاً من يوم الثلاثاء القادم الثاني من حزيران من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمواطنين مراجعة مراكز الخدمة في المحافظات كافة لتعديل البيانات أو إصدار بطاقات جديدة مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية المطلوبة.

وأوضحت الشركة أنه يتم العمل حاليا على إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بخدمات البطاقة الالكترونية خلال الفترة القريبة القادمة والذي سيتمكن من خلاله المواطنون تقديم أوراقهم الثبوتية وتعديل بياناتهم أون لاين دون الحاجة إلى مراجعة المراكز إلى حين إعلامهم بموعد استلام البطاقة.


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