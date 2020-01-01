بابا الفاتيكان يدعو إلى توجيه الأموال لما فيه خير الإنسانية بدل حيازة الأسحلة

جهينة نيوز:

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الحكومات حول العالم إلى توجيه الأموال التي يتم إنفاقها على الأسلحة إلى مجالات البحوث لمنع حدوث جائحة أخرى مثل كورونا.

وذكرت "رويترز" أن البابا فرنسيس دعا خلال ترؤسه لقداس، أمس، ضم أكبر تجمع في الفاتيكان منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر القادة الى اتخاذ موقف بعيد النظر وتقديم المساعدة لأشد الناس احتياجاً ووضع حلول اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.

كما دعاهم إلى توجيه المبالغ الطائلة التي تنفق على حيازة المزيد من الأسلحة وجعلها أقوى بدلاً من ذلك لصالح إجراء ما يكفي من البحوث بهدف منع مثل هذه الكوارث في المستقبل.

وشارك في القداس أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف وكذلك عدد ممن تعافوا من فيروس كورونا أو فقدوا أحداً من ذويهم.

هذا وأودت الجائحة بحياة ما يزيد على 33 ألفاً في إيطاليا.