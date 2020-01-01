ضبط كمية من الخبز المدعوم المعد للبيع كعلف في يبرود

جهينة نيوز:

ضبطت إحدى دوريات مركز الأمن الجنائي في منطقة يبرود بريف دمشق سيارة بيك آب محملة بـ 406 كيلوغرامات من الخبز التمويني المدعوم المعد للبيع كعلف للحيوانات.

وأوضحت وزارة الداخلية أنّ سائق السيارة اعترف بشراء الخبز من أحد الأشخاص حيث تم القبض عليه أيضاً، مشيرةً إلى أنه تم حجز السيارة وتنظيم الضبط اللازم بحقهما وسيتم تقديم المقبوض عليهما للقضاء أصولاً.

ويشكل تهريب الخبز وبيعه لغير الهدف المخصص له ضرراً مباشراً للاقتصاد الوطني وللمجتمع والمواطن حيث تنفق الحكومة مئات مليارات الليرات سنوياً لتأمين رغيف الخبز بسعر يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.