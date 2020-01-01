العدل تستخدم "الايميل" في التقدم لمسابقتها ضمن الاجراءات الاحترازية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة العدل أنه وتجنباً للازدحام وتأميناً للتباعد الاجتماعي يمكن لمن يرغب بالتقدم للمسابقة او الاختبار الذي أعلنت عنهما وزارة العدل بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ أن يحجز موعداً للحضور لتقديم أوراقه الثبوتية من خلال إرسال (email) إلى عنوان البريد الالكتروني (Job.syria.moj@gmail.com) على أن يذكر رغبته بالتقدم إلى الإدارة المركزية أو أي من العدليات وستتم إجابته على الإيميل الذي أرسل من خلاله بموعدين في يومين مختلفين يمكنه الحضور إلى أي منها لتقديم أوراقه دون داعٍ للانتظار.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الطريقة اختيارية وإضافية لمن لا يرغب بالانتظار عند تقديم اوراقه الثبوتية، علماً أن تقديم الطلبات يبدأ من تاريخ (٢٠٢٠/٥/٣١ وحتى ٢٠٢٠/٦/١٥).