انفجار ثان يهزّ "صحن الجن"

جهينة نيوز:

أفادت مصادر محلية في مدينة مأرب اليمنية، بأن انفجاراً عنيفاً هزّ معسكر "صحن الجن" التابع لمرتزقة العدوان السعودي، يعتقد أنه ناتج عن هجوم بصاروخ باليستي أطلقته قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية.

ويأتي هذا الانفجار بعد 4 أيام من هجوم صاروخي نفذه الجيش واللجان الشعبية على معسكر "صحن الجن"، واستهدف اجتماع لوزير الدفاع بجكومة هادي محمد علي المقدشي، ورئيس أركانه صغير بن عزيز، وأسفر الهجوم عن مصرع نجل الأخير ونجل شقيقه، وعدد من مرافقيه.

ويضم معسكر "صحن الجن" مقر وزارة الدفاع ومقر المنطقة العسكرية الثالثة التابعة لحكومة هادي المدعومة من العدوان السعودي.