بايدن: الاحتجاج على هذه الوحشية حق وضرورة

الأحد, 31 أيار 2020 الساعة 13:49 | سياسة, عالمي

بايدن: الاحتجاج على هذه الوحشية حق وضرورة

جهينة نيوز:

أدان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، العنف في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بعد مقتل الشرطة لمواطن أمريكي أسود بوحشية، مشدداً بذات الوقت على حق الأمريكيين في التظاهر.

وقال بايدن في بيان، مساء السبت: الاحتجاج على هذه الوحشية حق وضرورة، إنه رد فعل أمريكي خالص، لكنّه أضاف أن الأمر لا ينطبق على إحراق المدن والتدمير الذي يقوم به المحتجون.

وتأتي تصريحات بايدن، بينما هزت صدامات بين متظاهرين والشرطة العديد من المدن الأمريكية الكبيرة في الولايات المتحدة، فرض فيها منع تجول لمحاولة تهدئة الوضع.


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