وفاة الفنانة المصرية عفاف شاكر أخت الراحلة شادية

جهينة نيوز:

توفيت مساء أمس السبت الفنانة المعتزلة عفاف شاكر أخت الفنانة الراحلة شادية من والدتها وذلك في أمريكا.

وقالت ياسمين شاكر ابنة شقيقة عفاف شاكر عبر "فيسبوك"، إنه "من المقرر أن تدفن الفنانة الراحلة، في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية".

عفاف شاكر هي الأخت الكبرى للفنانة شادية واسمها الحقيقي نور الحياة، ولدت في تركيا لوالدتها خديجة ووالدها علي آغا، وهو من عائلة تركية ثرية وكان "أدميرال" في الأسطول البحري التركي.

بدأت عفاف شاكر العمل في الفن قبل شادية، وأول ظهور لها كان العام 1946 في فيلم "ملاك الرحمة"، بطولة يوسف وهبي وفاتن حمامة، ثم ظهرت في فيلم أحمر شفايف مع نجيب الريحاني، وهو يعتبر أشهر أدوارها في السينما، وعملت مع فرقة أضواء المسرح فى الستينيات وكان آخر أعمالها مسرحية "كل الرجالة كده" العام 1964 مع إسماعيل ياسين.