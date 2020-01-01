أمريكا تبيع ممتلكاتها في هونغ كونغ

جهينة نيوز:

بدأت الحكومة الأمريكية ببيع ممتلكاتها في إحدى المناطق المرموقة في هونغ كونغ وسط توترات بين واشنطن وبكين.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" تقدر قيمة الممتلكات الأمريكية بينها أراض وقصور في منطقة شوسون هيل في جزيرة الجزء الجنوبي من هونغ كونغ، بنحو 1.3 مليار دولار. وأشار المنشور، أن وزارة الخارجية الأمريكية استحوذت على الممتلكات في عام 1948.

وقال ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية في رسالة إلكترونية، إن الحكومة الأمريكية تبيع ممتلكاتها في أحد الأحياء الأكثر رخاء في هونغ كونغ.

وأضاف الممثل "إن مكتب المتخصص ببيع وشراء المباني في الخارج في وزارة الخارجية (الأمريكية) يراجع بانتظام الحيازات العقارية الخارجية لحكومة الولايات المتحدة كجزء من برنامجها العالمي لإعادة الاستثمار".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة خارجية المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والولايات المتحدة في بيان مشترك، أن قرار سلطات جمهورية الصين الشعبية بوضع قانون للأمن القومي لهونغ كونغ يتعارض مع أحكام إعلان الحكم الذاتي للمنطقة الذي وقعته بريطانيا والصين.

وأقر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الرئيسية في البلاد، يوم الخميس الماضي، مشروع القانون المدني، وللمرة الأولى في تاريخ جمهورية الصين الشعبية، وفقا لنتائج التصويت.