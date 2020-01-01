التعاقد على تنفيذ 5 كتل في مشروع السكن الشبابي "المرحلة الثانية" طرطوس والبقية قيد الإعلان

جهينة نيوز:

أكد رئيس اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة تنفيذ مشاريع طرطوس علي حمود أن مشروع السكن الشبابي (المرحلة الثانية) بات على الطريق الذي سيؤدي إلى إنجازه بعد تعثر دام أكثر من عشر سنوات بسبب عدم تأمين الأرض اللازمة.

وبيّن في تصريح لـ “الوطن” أنه تم إبرام عقد مع شركة البناء والتعمير بقيمة 157 مليون ليرة لتسوية الموقع المخصص للمشروع عند المشفى العسكري وأنجزت التسوية بالكامل ، كما تم التعاقد من المؤسسة العامة للإسكان مع شركة المشاريع المائية لتنفيذ ثلاث كتل تضم 170 شقة بقيمة تقترب من أربعة مليارات ليرة وقد باشرت الشركة به نهاية 2019 ووصلت نسبة التنفيذ ل18‎%‎ علماً أن مدة العقد 36 شهراً ، مضيفاً: وأبرمت عقداً مع شركة الطرق والجسور لتنفيذ كتلتين تضمان 115 شقة بقيمة 3،3 مليارات ليرة وتمت المباشرة في بداية آذار الماضي ووصلت نسبة التنفيذ ل20‎%‎ ومدة التنفيذ 24 شهراً،وكشف حمود أن العقود لباقي الكتل قيد إعداد الإضبارة والإعلان.

يشار إلى أن رئيس الحكومة وضع حجر الأساس لهذا المشروع الذي يضم أكثر من ألفي شقة في الرابع عشر من نيسان من عام 2017 – بعد تعثر دام نحو 12 عاماً بسبب عدم تأمين الأرض – لكن المؤسسة لم تتمكن من التعاقد عليه والمباشرة به لعدم إنجاز دراسته من شركة الدراسات وأسباب أخرى.