ترامب يؤجل قمة "G7" ويصرّح: "عفا عليها الزمان"

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أنه قرر تأجيل قمة دول مجموعة "G7" في الولايات المتحدة إلى أيلول القادم، مشيراً إلى أنه يسعى إلى دعوة روسيا إلى هذا الاجتماع.

وقال ترامب، في تصريح صحفي، مساء السبت، على متن طائرته الرئاسية، إنه يريد تأجيل قمة مجموعة الدول السبع الكبار من أواخر حزيران، مشيراً إلى أنه يأمل في عقدها خلال شهر أيلول المقبل.

وذكر ترامب أنه يريد أن يدعو إلى هذه القمة كلا من روسيا والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية، وهي دول لا تدخل ضمن مجموعة "G7"، مبيناً أنه يرغب في القيام بذلك من أجل مناقشة موضوع الصين خلال الاجتماع.

ورأى الرئيس الأمريكي أنّ "G7" بشكلها الحالي تمثل مجموعة عفا عليها الزمان، مبيناً أنّها لا تعكس التطورات الحالية في العالم بقدر كاف.