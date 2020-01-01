هبوط في أسعار الخضروات وارتفاع مريع بالفاكهة

جهينة نيوز:

بيَّنَ العديد من المواطنين أن أسعار الخضروات شهدت انخفاضاً حاداً ما جعلها متاحة لهم بيسر وسهولة، على العكس من الفاكهة التي ارتفعت أسعارها ارتفاعاً مريعاً، ما جعلها صعبة المنال!.

وأوضحوا نقلا عن الوطن أنهم اشتروا كيلو البندورة الحامضة اليوم مابين 150 و200 ليرة والكوسا بـ 200 ليرة والباذنجان المدعبل بـ 150 ليرة والفاصولياء الفرنسية بـ 300 ليرة ومثلها العريضة التي تسمى عيشة خانم، والخيار البلدي بـ 400 ليرة والبلاستيكي بـ 200 و250 ليرة.

وأما عن الفاكهة سجل كيلو الموز 2800 ليرة، والبرتقال نوع أول 1200 ليرة والتفاح نوع أول 1600 ليرة ومثله المشمش والكرز 1800 ليرة والدراق 2000 ليرة والبطيخ الأصفر بـ 1400 ليرة.

وعزا تجار في سوق الهال بحماة ذلك إلى ورود كميات كبيرة من الخضروات حموية المنشأ وساحلية أيضاً وخصوصاً البندورة والبطاطا، ما جعلها متوافرة بكثرة .

وأوضحوا لـ”الوطن” أن أسعار الفاكهة مرتفعة من المصدر، كونها قليلة، وتُصدَّر .