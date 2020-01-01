اسعار المواد الغذائية في أميركا تسجل ارتفاعا هو الاعلى منذ 46 عاما

جهينة نيوز:

افادت تقارير رسمية أن اسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل غير مسبوق لم تشهده منذ 46 عاما ، حيث ارتفعت تكاليف اللحوم والبيض وحتى البطاطس نتيجة لتعطيل المصانع وتوقف التوزيع بسبب فايروس كورونا.

وذكر التقرير أن المحللين حذروا من أن أسعار اللحوم على وجه الخصوص يمكن أن تظل مرتفعة حيث تكافح المسالخ للحفاظ على مستويات الإنتاج أثناء تنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على صحة العمال.

واضاف أنه في حين أن ارتفاعات أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البيض والدقيق قد ارتفعت مع استقرار الطلب الاستهلاكي، فإن الأسعار لا تزال متقلبة بالنسبة للجزر والبطاطس وغيرها من المنتجات بسبب مشاكل النقل وصحة العمال الذين يختارون المحاصيل ويعملون في مصانع التجهيز، وباختصار، لا يتوقع عملاء السوبر ماركت وأصحاب المطاعم انخفاض الأسعار في أي وقت قريب.

وافادت وزارة العمل أن القفزة بنسبة 2.6٪ في أسعار المواد الغذائية في نيسان الماضي كانت أكبر زيادة شهرية منذ 46 عامًا، فيما زادت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض بشكل أكبر، حيث ارتفعت بنسبة 4.3٪. على الرغم من أن قفزة 2.9٪ في الحبوب ومنتجات المخابز لم تكن شديدة الانحدار، إلا أنها لا تزال أكبر زيادة سجلتها الوزارة.

وتابع التقرير أن منتجات الألبان والمنتجات ذات الصلة والفواكه والخضروات زادت بنسبة 1.5 في المائة كما وصلت أسعار البيض إلى رقم قياسي بلغ أكثر من 3 دولارات لكل عشر بيضات في أواخر شهر آذار، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين إلى أقل من دولار واحد لكل عشر، اما بالنسبة للثوم، ومعظمه مستورد من الصين، فإن زيادة الأسعار بنسبة 278٪ عن العام الماضي ترجع إلى حد كبير إلى بطء سلسلة التوريد في الصين.