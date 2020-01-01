أبراج الأحد 31 أيار مع سمر عمران

جهينة-خاص:

ميوله متعددة وصادق بالتعامل مع الآخرين لكن جارح بأسلوبه لكن ينقصه الدبلوماسية وتريحه الموسيقى وتستهويه ويبرع بها وقريب من عالم البيت.

انتصار على الأعداء وفي المستقبل القريب يحصل على رفعة ومنصب مرموق إن كان الوضع يسمح بذلك ومشروع جديد في الأفق وأخبار من الخارج والبعض خسارة للحبيب وعودة الغائبين وبشكل عام هناك عقارات.

الحمل:

ماتزال تملك قوة وربما تتراجع قليلاً وتتذمر بسبب كثرة العمل.. نصيحة تعاون واشتغل بجد مايزال يومك جيداً وهناك تنقل من حال إلى آخر وربما تأخذ قسطاً من الراحة بسبب التعب، وبانتقال القمر إلى الميزان بعد الظهر تضطر إلى عقد شراكة لكن احسب كل حسابات وتجتاز العراقيل وحاول مد يدك للشريك لأنه سيساعدك وينشلك من وحدتك.

الثور:

نشيط وتبدي رأيك الحظ معك وتستعيد عزيمتك وتستمع مع الاصدقاء وتأخذ خطوة جديدة، البعض يمارس هواية والبعض الآخر تغيير مكان إقامة.. نصيحة حاول أن تترك مشاعرك لنفسك وافتح النوافذ أمام الأمل الجديد الذي يطرق بابك.

الجوزاء:

مشغول بأمور البيت وترغب بأمان العائلة واحتمال عطل في البيت.. أنت شخص لايخاف وفي المساء وباعتبار أن القمر ينتقل إلى الميزان إلى برج صديق فنجد الحظ يبتسم لك وتتعرف على صدفة أو خبر يقلب حياتك رأساً على عقب.

السرطان:

تطل بحركة ونشاط ويوم يحمل لك مفاجأت وأنت بانتظار حل لمسألة عالقة.. وبانتقال القمر إلى مربع لك تركز على قضايا عائلية وتبحث عن الاستقرار، نخاف عليك من الاصطدام مع زميل عمل أو فرد من أفراد العائلة لذلك يجب أن تكون متعقلاً أكثر وحاول الاجتماع مع من تحب بالعائلة في المساء.

الأسد:

خطط متنوعة وتحسين الأمور المادية.. نهار لطيف تلمس تجاوباً وتجد من يشجعك.. أنت هدف سهل اليوم للتأثر وكن حذراً على المصروف وبعد الظهر بانتقال القمر إلى الميزان توسع مشاريعك ونقاشاتك وتكشف أوراقك ووقت جيد للقاءات وابق حنوناً وعطوفاً لأنك اليوم مرغوب كثيراً.

العذراء:

القمر في برجك يعطيك قدرات هائلة وتستعيد نشاطك وعروض جديدة وتشعر بالسعادة.. مقبل على النهار بتفاؤل كبير وبانتقال القمر إلى برج الميزان تحقق أمنية وتعالج الوضع المادي بذكاء.. كن حذراَ ولاتعطي ثقتك إلا لمن هم أهل للثقة.. يعني المساء للمال.

الميزان:

إذا كنت بوضع صعب انظر إلى السماء لأن احتمال وجود عرقلة بسبب جو من اللوم والعتاب ولاتتسرع، وبوصول القمرإلى برجك بعد الظهر تكون سباقاً ورائداً في اختصاصك وتعيش فرتة غنية باللقاءت وتسمع أخباراً سارة وتكون على موعد مع الحب لذلك خفف من التوتر والخلافات.

العقرب:

نهار جيد لتشارك بقوة وتصل إلى حل مرضي والحظ يحالفك ويدعم خطواتك، لكن المساء فترة فيها توتر وانتظر حتى تزول السحابة التي تعيشها وتلتقي الأصدقاء وتفتح قنوات تواصل وتعطي نفسك طاقة أكبر لأن اليومين المقبلين تسلط الأضواء على أمور كانت غامضة.

القوس:

تحافظ على مكانتك ورصانتك صحيح أنك لطيف لكن لاتنظر إلى الوراء أكثر من النظر إلى الأمام .. توتر ومعاكسة موعد مهم .. فترة فيها تطورات ومحبين وهناك شيء على صعيد الحب والحنان بداخلك حيث يظهر إلى الخارج.. المساء صداقة اجتماع أو دعوة.

الجدي:

نهار جيد وتشرق وتعوّض خسارة وغني باللقاءات والسفر الوقت جيد حتى لو اضطررت للعمل أكثر لاتتكاسل.. في المساء بحاجة لرعاية أكثر والقمر في مربعك يجب أن تكون منتبهاً أكثر ويجب أن "تطنش" لأن هناك ثغرة تغيب عن ذهنك لذلك انتبه لعملك..

الدلو:

تصلح أخطاء وتكون عند حسن الظن وتتحالف مع جهة مفيدة لك ولاتأخذ موقفاً متشدداً يؤثر عليك بشكل سلبي.. لاتخجل من طلب نصيحة وابق جريئاً وانتبه على صحتك.. بالمساء تتحدث عن شأن تربوي وتراجع ذاتك أو هناك ماينتظرك على صعيد الحظ والاتصال والأوراق والمعاملات.. يوم جيد في المساء.

الحوت:

حاول أن تكون عنصراً إيجابياً وحافظ على التوازن مع الشركاء.. في المساء بانتقال القمر إلى الميزان تبدأ بشيء مهم وتفاوض بشأن مالي أو ضمانات أو تسويات وربما هناك مرافقة مريض أو يجب أن تنتبه على صحتك وتظهر عندك فواتير واستحقاقات.