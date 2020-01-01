بسبب كورونا .. البحرية الأمريكية تعلن إنزال طواقم سرب عن حاملة الطائرات (جيرالد فورد)

جهينة نيوز:

أعلنت البحرية الأمريكية اليوم عن إنزال طواقم سرب كامل من الطائرات عن متنها بعد إصابة أحد بحارة حاملة الطائرات الأمريكية “جيرالد فورد” بفيروس كورونا.

ونقل موقع روسيا اليوم بيانا عن البحرية الأمريكية جاء فيه:”أن أكثر من 100 شخص من تشكيلة أحد الأسراب الأربعة من المقاتلات القاذفة من طراز “ف.اي.18ف” غادروا السفينة” مشيرا إلى أنه تم وضع من خالط البحار المصاب في الحجر صحي.

وأضاف البيان أن الباقين سيخضعون للفحوصات الإلزامية وإذا كانت النتائج سلبية فسيستطيعون العودة إلى متن السفينة.

وكانت أعلنت القوات البحرية الأمريكية في الـ 10 من نيسان الماضي أن عدد المصابين بفيروس كورونا بين أفراد طاقم حاملة الطائرات “ثيودور روزفلت” وصل إلى 447 حالة.

وكان وزير البحرية الأمريكي بالوكالة توماس مودلي قدم استقالته في نيسان الماضي بسبب ضجة أثيرت حول تعامله مع حاملة الطائرات التي ظهرت عليها إصابات بفيروس كورونا.