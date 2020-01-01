طيران العدوان السعودي يشن عشرات الغارات على عدة محافظات يمنية

جهينة نيوز:

شن طيران العدوان السعودي 50 غارة على خمس محافظات واستمر في ارتكاب خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر عسكري يمني قوله إن خروقات قوى العدوان بلغت 41 خرقاً بينها ثلاثة خروق بقصف مدفعي بـ 10 قذائف و 38 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في حين استحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارة على منطقة ذويب وأربع غارات على مديريتي الظاهر وحيدان وثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف وغارتين على مديرية باقم.

وذكر المصدر أن الطيران استهدف محافظة حجة بـ 14غارة توزعت على مديريتي حرض وحيران ومنطقة الجر في مديرية عبس.

وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان أربع غارات على مديرية خب والشعف وثلاث غارات على معسكر اللبنات بمديرية الحزم.

وأفاد المصدر بأن الطيران شن ثماني غارات على مديرية مجزر وست غارات على منطقة نجد العتق بمديرية صرواح في محافظة مأرب كما شن خمس غارات على منطقة قانية في محافظة البيضاء.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.