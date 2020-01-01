مقتل ضابط أمريكي وإصابة آخر بإطلاق نار باحتجاجات في كاليفورنيا

جهينة نيوز:

قتل ضابط وأصيب آخر بجروح جراء إطلاق نار خلال مظاهرات في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية الليلة الماضية احتجاجاً على مقتل شاب أمريكي من أصول إفريقية خلال توقيفه من قبل الشرطة في مدينة مينيابوليس جراء استخدام ضباط شرطة العنف المفرط ضده.

ونقلت شبكة “سي ان ان” الإخبارية عن متحدث باسم شرطة أوكلاند قوله اليوم إن الضابطين في خدمة الحماية الفيدرالية التابعة لوزارة الأمن الداخلي كانا مرابطين في مبنى وسط أوكلاند الفدرالي عند وقوع الحادث مشيرة إلى أن التحقيق جار في الحادث.

وأكد المتحدث أن 7500 متظاهر على الأقل خرجوا الليلة الماضية إلى شوارع المدينة احتجاجاً على مقتل جورج فلويد لافتاً إلى أنه تم اعتقال عدد من المتظاهرين.

وأثار مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لرجل شرطة أمريكي يقوم بتعذيب شخص من أصول إفريقية قبيل وفاته غضباً عارماً على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة حيث أعاد إلى الذاكرة الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة الأمريكية بشكل مستمر بحق الأشخاص ذوي الأصول الإفريقية.

ومقطع الفيديو مدته 10 دقائق وتم تصويره من قبل شخص كان في منطقة الحادث يظهر فلويد على الأرض في مينيابوليس وهو يقول للشرطي الذي يضع ركبته على رقبته بقوة “لا تقتلني”.