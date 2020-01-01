الاحتلال التركي يدخل دبابات وعربات مدرعة عبر معبر رأس العين باتجاه قواعده اللاشرعية بريف الحسكة

جهينة نيوز:

واصلت قوات الاحتلال التركي انتهاكها لسيادة الأراضي السورية وأدخلت اليوم عدة دبابات وآليات عسكرية إلى قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية أن “قوات الاحتلال التركي أدخلت اليوم 3 دبابات ترافقها عربات مدرعة عبر معبر مدينة رأس العين قادمة من الأراضي التركية واتجهت شرقاً نحو قاعدتها اللاشرعية في أم عشب التابعة لناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي.

ومنذ عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي قامت قوات النظام التركي بإدخال عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والمعدات اللوجستية لتعزيز قواعدها اللاشرعية ودعم مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية التي تقوم بتنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي وتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية ما تسبب بنزوح كبير للمدنيين عن قراهم وبلداتهم.