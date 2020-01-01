سورية تتسلم مقاتلات ميغ-29 اس ام المحدثة من روسيا و ستبدأ مناوباتها القتالية

جهينة نيوز:

ذكر مصدر عسكري سوري انه و في إطار التعاون العسكري والفني بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، وضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة حميميم، قام الجانب الروسي بتسليم الدفعة التالية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز /ميغ 29/ الى الجيش العربي السوري.

و اضاف المصدر نفذت الطائرات التي تعد أكثر فعالية من جيلها السابق تحليقها من قاعدة حميميم إلى مناطق تمركزها في المطارات العسكرية السورية، حيث سيبدأ اعتباراً من أول حزيران 2020 طيارونا البواسل بتنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية .