رئيس السلفادور: معظم قادة العالم يتناولون "دواء ترامب"

السبت, 30 أيار 2020 الساعة 18:51 | سياسة, عالمي

رئيس السلفادور: معظم قادة العالم يتناولون

جهينة نيوز:

قال رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، إن معظم زعماء العالم يتناولون عقار "هيدروكسي كلوروكين" للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أقر بتعاطي عقار "هيدروكسي كلوروكوين"، للوقاية من الفيروس، واصفاً إياه بـ"الدواء المعجزة".

وذلك قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية إيقاف اختبار العقار المضاد للملاريا، كعلاج محتمل لمرض كوفيد-19، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأعلن ترامب، يوم الأحد الماضي، توقفه عن تعاطي العقار.

وخلال مؤتمر صحفي مع السفير الأمريكي في السلفادور، التي تلقت تبرعا بـ250 جهاز تنفس صناعي من الولايات المتحدة، قال أبو كيلة إنه "يتناول عقار هيدوركسي كلوروكين، كما يفعل الرئيس الأمريكي، وأغلب قادة العالم للوقاية من الإصابة بالفيروس"، وذلك بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأعلنت السلفادور، في 19 مارس/ آذار، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي اليوم إلى 2395 حالة.


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