كردستان العراق يطلب توريد الغاز من ايران

السبت, 30 أيار 2020 الساعة 18:12 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

كردستان العراق يطلب توريد الغاز من ايران

جهينة نيوز:

أكد مدير الشركة الوطنية للغاز، عن طلب اقليم كردستان العراق توريد الغاز من ايران.

وأوضح "حسن منظر تربتي" في تصريح لوكالة "ايلنا" اليوم السبت، بان كردستان العراق وعلى مراحل، طلب شراء الغاز الايراني بهدف سد احتياجاته، كما أنه طلب دراسة الاوضاع لتوريد الغاز للمدن المجاورة والحدودية مع ايران.

وفي السياق أكد أن توريد الغاز الايراني للعراق جار عبر نقطتين حدوديتين "نفت شهر" (غرب) و"شلمجة" (جنوب غرب) مشيرا الى ضغوطات اميركية تُمارس لاحلال بديل عنه، الامر الذي أعتبره صعبا لكون أن العقود الغازية تتطلب استثمارات أولية عالية وأي بديل يستدعي فترة زمنية واستثمارات جادة.


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