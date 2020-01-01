الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين للتجارب التكنولوجية

جهينة نيوز:

أرسلت الصين قمرين صناعيين الى المدار المخطط لهما من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين اليوم (السبت).

وسيتم استخدام قمري التجارب التكنولوجية الصناعيين الجديدين، اللذين تم إطلاقهما بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش - 11 في الساعة 4:13 صباحًا (بتوقيت بكين)، بشكل أساسي في التجارب التكنولوجية الجديدة لمراقبة الأرض.

ويعد صاروخ لونغ مارش-11، الذي طورته أكاديمية الصين لتكنولوجيا مركبات الإطلاق، هو الصاروخ الوحيد الذي يستخدم وقودا صلبا من بين سلسلة صواريخ لونغ مارش الصينية. ويستخدم بشكل أساسي لحمل أقمار صناعية صغيرة ويستطيع حمل أقمار صناعية متعددة إلى مسارها في نفس الوقت.

وقال بنغ كون يا كبير مصممي الصاروخ لونغ مارش-11، إن هذه كانت أول مرة يطلق خلالها الصاروخ من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية، ما يثبت قدرته على التكيف مع مواقع إطلاق مختلفة.

وقد أطلق صاروخ لونغ مارش-11 من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربي الصين. وفي يونيو الماضي، نفقذت الصين أول عملية إطلاق فضائي من منصة في البحر عن طريق الصاروخ.

يعد الجزء الانسيابي مكونا من مكونات المخروط الأمامي للصاروخ لحماية الحمولة. ووفقا لبنغ، فقد استخدم لونغ مارش-11 جزءا انسيابيا يبلغ قطره مترين لأول مرة. ويقدم مساحة أكثر للحمولة ويمكن من إطلاق أقمار صناعية متعددة على صاروخ واحد.

وفي نفس الوقت، استخدمت منصة إطلاق عالية التكامل وذكية أيضا في مهمة اليوم. وتمكن هذه المنصة من إطلاق الصاروخ في مواقع إطلاق مختلفة وتقلل وقت تجهيز الإطلاق بشكل ملحوظ.

وكانت عملية الإطلاق اليوم هى المهمة الـ332 لسلسلة صواريخ لونغ مارش.

المصدر: وكالة شينخوا