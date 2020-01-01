تضرر 6600 هكتار مزروعة بالقمح والشعير في الحسكة بسبب الحرائق

جهينة نيوز:

بلغت مساحة الأراضي المزروعة بمحصولي القمح والشعير بمحافظة الحسكة التي تضررت من جراء الحرائق في الموسم الحالي 6600 هكتار.

وأشار مدير الزراعة المهندس رجب سلامة في تصريح لوكالة "سانا" إلى أن المساحة المتضررة من الحرائق توزعت على 2500 هكتار قمح و4100 هكتار شعير متركزة في المنطقتين الجنوبية والغربية من ريف المحافظة، مبيناً أن الكميات التي أتلفت وخرجت من دائرة الإنتاج نتيجة الحرائق تقدر بنحو 5 آلاف طن قمح و7 آلاف طن شعير.

ودعا سلامة الفلاحين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بالسلامة ومنع حدوث الحرائق في المساحات الزراعية ولا سيما فلاحة المساحات القريبة من الطرق العامة وتركيب عوادم شرار في الحصادات والجرارات التي تقوم بعمليات الحصاد وحراسة الأراضي خلال الفترة الحالية للتعامل مع الحرائق فور حدوثها.

يشار إلى أن أغلبية الحرائق التي تحدث في ريف المحافظة الغربي ناتجة عن أعمال تخريب مفتعلة من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الموجودين في المنطقة لقطع أرزاق الفلاحين وتجويعهم.