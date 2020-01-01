ليبيا: مقتل قائد "فرقة السلطان مراد" الارهابي السوري أبو حمود العزيزي

جهينة نيوز

قتل قائد تنظيم "فرقة السلطان مراد" السوري الجنسية مراد أبو حمود العزيزي في اشتباكات بالعاصمة الليبية وفق ما أعلنت "شعبة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الوطني الليبي عبر "فيسبوك".

وقالت الشعبة في بيان مقتضب "إن العزيزي قتل في اشتباكات عند محور طريق المطار في العاصمة طرابلس".

بدوره قال "المرصد المعارض" السبت إنه وثق مقتل 13 ارهابيا في صفوف المرتزقة من "الفصائل السورية الموالية" للحكومة التركية في ليبيا خلال الأيام الفائتة، مشيرا إلى أنه تم نقل دفعة جديدة من المرتزقة الموجودين ضمن المعسكرات التركية إلى ليبيا، حيث بلغ عدد المرتزقة السوريين في ليبيا حتى الآن نحو 11200.