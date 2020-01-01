ليبيا: مقتل قائد "فرقة السلطان مراد" الارهابي السوري أبو حمود العزيزي

السبت, 30 أيار 2020 الساعة 15:11 | سياسة, عربي

ليبيا: مقتل قائد

جهينة نيوز

قتل قائد تنظيم "فرقة السلطان مراد" السوري الجنسية مراد أبو حمود العزيزي في اشتباكات بالعاصمة الليبية وفق ما أعلنت "شعبة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الوطني الليبي عبر "فيسبوك".

وقالت الشعبة في بيان مقتضب "إن العزيزي قتل في اشتباكات عند محور طريق المطار في العاصمة طرابلس".

بدوره قال "المرصد المعارض" السبت إنه وثق مقتل 13 ارهابيا في صفوف المرتزقة من "الفصائل السورية الموالية" للحكومة التركية في ليبيا خلال الأيام الفائتة، مشيرا إلى أنه تم نقل دفعة جديدة من المرتزقة الموجودين ضمن المعسكرات التركية إلى ليبيا، حيث بلغ عدد المرتزقة السوريين في ليبيا حتى الآن نحو 11200.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا